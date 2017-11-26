مكافحة الفساد في المملكة تطيح بسوق الأسهم بدبي

عادل الحربي(صدى):

أحدث نظام مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، الذي شمل اعتقال عشرات الأمراء والمسؤولين بما فيهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال تأثير على سوق دبي للأوراق المالية الأكثر نشاطًا في منطقة الخليج بعد السعودية.

وسجل النظام خسائر بدبي لمدة 4 أيام متتالية بعد الاعتقالات، وانخفاض بنسبة 5% في السوق منذ بداية نوفمبر، متأثرًا بالتوتر بين المستثمرين حول عدم الاستقرار الإقليمي، وتأثيره على أسواق العقارات.

ولفتت الشركة العقارية والاستسمارية “جي أل أل” ، إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في ” احتمال زيادة العرض ” ، حيث يخطط المطورون لمشاريع مستقبلية استناداً إلى المبيعات التي تحققت من خلال تقديم حوافز مالية.

يذكر أنه ارتبك المستثمرون بسبب التوتر المتزايد بين السعودية وإيران، واصفين الهجوم الصاروخي الفاشل على مطار الرياض على يد متمردين مدعومين من إيران في اليمن بتاريخ 4 نوفمبر باعتباره عملاً حربياً تقوم به طهران.