سقوط ” قاطع الرؤوس ” الداعشي في ليبيا

طرابلس(صدى):

ألقت القوات المسلحة الليبية، القبض على أنيس أبو عجيلة الملقب بـ ” قاطع الرؤوس ” أحد أشهر عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا في شهر أكتوبر الماضي، وقد جرى تقييده بالحبال، واصطحابه إلى أحد المقار السرية لديهم.

وأوضحت مصادر بسرية البركان التابعة لغرفة عمليات عمر المختار بالجيش الوطني الليبي بمدينة درنة، أن تأخر الإعلان عن القبض على “قاطع الرؤوس ” ، يرجع إلى أسباب أمنية تخص عمل ” سرية البركان “.

و ظهر أبو عجيلة في صور من قبل، وهو يحمل رؤوسًا قطعها؛ منها صورة مروعة ظهر فيها متباهيًا وهو يحمل رأس أحد ضحاياه، وسط مجموعة من الأطفال، بدت في أعينهم نظرات الرعب.