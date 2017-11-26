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بالفيديو.. فتاة هلالية تبكي لحظة تتويج أوراوا

بالفيديو.. فتاة هلالية تبكي لحظة تتويج أوراوا
نواف السالم(صدى):

نشرت مشجعة هلالية على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” مقطع فيديو يظهر تأثرها وبكائها بعد خسارة فريقها في مباراته أمام فريق ” أوراوا الياباني ” وتتويج الأخير بطلًا لدوري أسيا.

وأوضح المقطع بكاء المشجعة أثناء لحظة تتويج الفريق الياباني على الهواء مباشرة. وعلقت على هزيمة فريقها قائلة: “ ليست نهاية العالم وليست آخر بطولاتك يا زعيم تبقى الأفضل حتى لو ما أخذت الكأس “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياحرااااام 💔😏بكت وانمسح الكحل 😢 هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 47 دقيقة

وش اسم الجلبه ذي بنخرط عليها

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 39 دقيقة

يا حسافه عليكم يالهلاليين هالقشطه تشجعكم وبالأخير كسرتوا خاطرها المفروض تحرثون الأرض بيدينكم وبرجلينكم عشان دمعتها ما تنزل …

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