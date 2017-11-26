بالفيديو.. فتاة هلالية تبكي لحظة تتويج أوراوا
نشرت مشجعة هلالية على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” مقطع فيديو يظهر تأثرها وبكائها بعد خسارة فريقها في مباراته أمام فريق ” أوراوا الياباني ” وتتويج الأخير بطلًا لدوري أسيا.
وأوضح المقطع بكاء المشجعة أثناء لحظة تتويج الفريق الياباني على الهواء مباشرة. وعلقت على هزيمة فريقها قائلة: “ ليست نهاية العالم وليست آخر بطولاتك يا زعيم تبقى الأفضل حتى لو ما أخذت الكأس “.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحرااااام 💔😏بكت وانمسح الكحل 😢 هههههههههههههه
سابير شيفاز18[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 47 دقيقة
وش اسم الجلبه ذي بنخرط عليها
الوافي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 39 دقيقة
يا حسافه عليكم يالهلاليين هالقشطه تشجعكم وبالأخير كسرتوا خاطرها المفروض تحرثون الأرض بيدينكم وبرجلينكم عشان دمعتها ما تنزل …