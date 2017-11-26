بالفيديو.. فتاة هلالية تبكي لحظة تتويج أوراوا

نواف السالم(صدى):

نشرت مشجعة هلالية على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” مقطع فيديو يظهر تأثرها وبكائها بعد خسارة فريقها في مباراته أمام فريق ” أوراوا الياباني ” وتتويج الأخير بطلًا لدوري أسيا.

وأوضح المقطع بكاء المشجعة أثناء لحظة تتويج الفريق الياباني على الهواء مباشرة. وعلقت على هزيمة فريقها قائلة: “ ليست نهاية العالم وليست آخر بطولاتك يا زعيم تبقى الأفضل حتى لو ما أخذت الكأس “.