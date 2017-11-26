طلال الغامدي(صدى):

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، عن توافد 64 ألف زائر لمعرض عمارة الحرمين الشريفين خلال شهر صفر.

وكانت رئاسة الحرمين أعلنت في إحصائياتها من قبل أن العدد الإجمالي لزائري المعرض منذ افتتاحه حتى 29/10/1438هـ، بلغ (6.652.310) زائرًا من الوفود الرسمية وطلاب الجامعات والمدارس والزوار من مختلف الجنسيات.

يُذكر أن المعرض يضم مقتنيات نادرة للحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مر العصور، في 7 قاعات رئيسية وهما “قاعة الاستقبال، قاعة المسجد الحرام، قاعة الكعبة المشرفة، قاعة الصور الفوتوغرافية، قاعة المخطوطات، قاعة المسجد النبوي، وقاعة زمزم”.