وزير الدفاع الكويتي: علينا العمل معًا للحد من انتشار الطائفية

خالد الظفيري(صدى):

قال وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، إن اجتماع التحاف الإسلامي، يؤكد للمجتمع الدولي أن المنظمات الإرهابية والمتطرفة لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

وأضاف ” الحمد ” في كلمته، أثناء الاجتماع الأول للتحالف الاسلامى العسكري، المنعقد في الرياض: ” علينا العمل معًا للحد من انتشار الطائفية.

وفي سياق أخر قدم التعازي إلى الشعب المصري، في ضحايا حادث تفجير العريش الإرهابي، الذي وقع الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شهيد.