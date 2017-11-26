بالصور.. البحث الجنائي ينجح في حل لغز السرقات المتتالية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي، عن تورط تشكيل من ستة مواطنين ووافد من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، في عدد من حوادث سرقات المواشي والمركبات والمعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية.

وأسفرت الجهود الميدانية، عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة، وضبط بحوزتهم سلاح من نوع ” مسدس ” غير مرخص، ومركبتين نقل تعرضت هياكلها للتحريف، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب 110 حادثة سرقة تمثلت في سرقة مواشي و مركبات ثقيلة ومقطورات وبطاريات أبراج الاتصالات والمعدات الثقيلة وكسر أقفال المستودعات والاستراحات وسرقة ما بداخلها.

وقالت الإدارة، أن أقوالهم جاءت مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم، وقد تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

