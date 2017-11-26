” الخليفي ” يكشف عن مصادر تمويل الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي أحمد الخليفي، منذ قليل، أن التنظيمات الإرهابية تحرص على تنويع مصادر تمويلها وتستخدم أسماء وهمية وأعمال تجارية رسمية وغير رسمية لتمرير التمويل المقدم لها، مشيرًا إلى أن هذه التنظيمات تستولى على موارد اقتصادية هامة في تمويلها.

وأوضح ” الخليفي ” خلال كلمته باجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المقام الآن بالرياض، أن جريمة تمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تؤثر على الأنظمة السياسية والاقتصادية والأمن والسلم العالمي.

كما أضاف ” الخليفي ” أن هذا التحالف العربي الإسلامي سيكون له دور هام وبارز في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب والتصدي لها، لافتًا إلى أن مركز التميز الذي سيتم إنشائه ضمن هذا التحالف يعد ركيزة مهمة للمساعدة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وأشار إلى أن المملكة تدعم المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية منذ سنوات.