شرطة الباحة تضبط 869 وافدا مخالفا ضمن حملة ” وطن بلا مخاوف “

سعيد العجل(صدى):

استطاعت شرطة منطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأمنية والمدنية من ضبط 869 وافدا مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ إنطلاق الحملة الوطنية الشاملة تحت عنوان ” وطن بلا مخالف ” .

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، بأنه تم ضبط 75 مخالف مجهول الهوية، و108 مخالف لا يحمل إقامة، و334 مخالف منتهي صلاحية إقامتهم، و10 مخالفين منتهية صلاحية التأشيرة الخاصة بهم، و196 مخالف من العمالة السائبة، و112 مخالف يعمل لحسابه الخاص.

وأضاف ” طراد ” أنه تم ضبط 27 مخالف يعمل لدى الغير، و5 مخالفين هاربين من الكفيل، و2 ناقل ومشغل، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحقهم.

وطالب المتحدث الإعلامي لشرطة الباحة، المواطنين والمقيمين بضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بخصص أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.