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  • نشر : منذ 6 دقائق
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  • حوادث

مطاردة نارية بطريق ” مكة – الليث “

مطاردة نارية بطريق ” مكة – الليث “
نايف السالم(صدى):

استنجد صاحب سيارة من نوع ” كيا ” , صباح اليوم الأحد , ب دورية تابعة لأمن الطرق على الطريق الساحل القديم , مكة – الليث , بالقرب من نقطة تفتيش الشعيبة , بعدما بدا عليه الخوف بسبب مطاردة قائد سيارة من نوع ” جيب ربع ” له.

وترجل المستنجد من سيارته نحو الدورية لطلب النجدة بعدما قام قائد السيارة المطاردة بإطلاق وابل من الرصاص تجاهه وتجاه الدورية , دون أن يصاب هو ورجال الأمن بأي أذى.

وسلك صاحب ” الجيب ” طريقا بريا وعرا في الجهة المقابلة هربا من رجال الأمن , ولم تتمكن الجهات المعنية من كشف هوية مطلق النار ولكنها تكثف بحثها لإلقاء القبض عليه.


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