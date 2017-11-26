مطاردة نارية بطريق ” مكة – الليث “

نايف السالم(صدى):

استنجد صاحب سيارة من نوع ” كيا ” , صباح اليوم الأحد , ب دورية تابعة لأمن الطرق على الطريق الساحل القديم , مكة – الليث , بالقرب من نقطة تفتيش الشعيبة , بعدما بدا عليه الخوف بسبب مطاردة قائد سيارة من نوع ” جيب ربع ” له.

وترجل المستنجد من سيارته نحو الدورية لطلب النجدة بعدما قام قائد السيارة المطاردة بإطلاق وابل من الرصاص تجاهه وتجاه الدورية , دون أن يصاب هو ورجال الأمن بأي أذى.

وسلك صاحب ” الجيب ” طريقا بريا وعرا في الجهة المقابلة هربا من رجال الأمن , ولم تتمكن الجهات المعنية من كشف هوية مطلق النار ولكنها تكثف بحثها لإلقاء القبض عليه.