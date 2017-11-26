أول عملية منظار لمفصل الرسغ لثلاثيني بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

نجح فريق طبي بقسم جراحات العظام التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من اجراء عملية منظار لمفصل الرسغ لثلاثيني والتي تعد أول عملية منظار لتشخيص وعلاج امراض مفصل الرسغ واليد على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.

وفي التفاصيل، أوضح استشاري جراحة عظام اليد والرسغ بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور عبد الحميد اليوسفي ان المريض كان يشتكي من الم في مفصل الرسغ الأيسر منذ حوالي سنة وتم الكشف عليه في عيادة جراحة عظام اليد و الرسغ ولم يثبت الكشف السريري السبب لهذه الالام و ايضا الكشف بالأشعة والتي بدورها لم توضح وجود اي كسر في عظيمات مفصل الرسغ تم نصح المريض بلباس جبيرة داعمة لمفصل الرسغ و ايضا أدوية مسكنة للألم وبعد متابعة في العيادة وعدم تحسن الالم ايضا تم تحويل المريض لقسم العلاج الطبيعي لكن لم يساعد ذلك في تخفيف الألآم التي أصبحت تاثر على عمل المريض.

وبيّن، أنه كان المعتاد هو الفتح الجراحي لعلاج امراض مفصل الرسغ و اليد و مع تطور التقنية الطبية أصبحت المناظير أداة يمكن استخدامها لتشخيص وعلاج امراض المفاصل كمفاصل الركبة والكتف، وحديثا بدأ استخدام تقنية المنظار لتشخيص و علاج امراض مفصل الرسغ واليد في كثير من دول العالم المتقدم و حرصا منها لمواكبة هذا التطور العلمي قامت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة بالعاصمة المقدسة.

وأضاف، تمت مناقشة الحالة مع المريض انه قد يكون هناك قطع في الأربطة مما قد يسبب ذلك اختلال و عدم ثبات للعظمة الزورقية مما يؤثر على وظيفة المفصل والإحساس بالالم عند استخدام اليد ولتشخيص هذه الحالة كان الأفضل هو اجراء عملية منظار كشفي للرسغ لتاكد من التشخيص لتحديد نوع العلاج المناسب مضيفا أنه تقرر اجراء العملية واثبتت نتيجة العملية وجود قطع في الرباط المثبت لعظمة الزورقية والعظمة الهلالية وتحتاج الحالة لجراحة لتثبيت العظمتين واخذ أنسجة رابطة من المفصل لتعويض الرباط المقطوع تفادياً في حدوث خشونة مبكرة للمفصل مع الآلام مزمنة.

الجدير بالذكر أن العملية تمت بمساعدة فريق التخدير الذي قام بإجراء تنويم كامل للمريض حسب رغبته واستغرقت العملية ٤٥ دقيقة وخرج المريض من المستشفى في نفس اليوم بصحة وعافية ويتم متابعته في العيادة الخارجية.