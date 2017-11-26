تغريدة لـ ” الحبسي ” تكشف مستقبله مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

أثارت تغريدة المحترف العُماني علي الحبسي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجدل حول مستقبله مع الهلال، حيث فسرها البعض على أنها خطوة نحو الرحيل عن الزعيم، بعد استبعاده من القائمة الآسيوية، وفشل الكتيبة الزرقاء في حصد اللقب.

وقال الحبسي عبر صفحته الرسمية: ” لا يلام المرء بعد اجتهاده، تشرفت بالعمل ضمن كوكبة رائعة اجتهدت لإسعاد جماهير الزعيم ولم يُكتب لها التوفيق بالنهائي الآسيوي ” .

وأضاف الحارس الدولي: ” شكرًا لإدارة الفريق وجهازها الفني وكل الجماهير على الدعم الكبير، وسقف الطموحات سيظل عالياً بهذا الكيان الأزرق ” .