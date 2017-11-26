6 أسباب لاستهداف الإرهابيين البنية الصحية للمجتمع

طلال الغامدي(صدى):

كشف موقع ” اعتدال ” لمكافحة الفكر المتطرف، أسباب استهداف الجماعات والتنظيمات للمرافق الصحية والمنشآت الطبية والعاملين فيها.

وأوضح المركز أن هناك ستة أسباب لهذا الاتجاه، وهم: صعوبة استبدال الطاقم الطبي في فترة وجيزة، ضرب معنويات العاملين في تقديم الخدمة الطبية، قلة التواجد الأمني في المستشفيات، تأثير الهجمات السلبي يظل فترة طويلة، ضعف احتمالية استهداف الأماكن الصحية من قبل الأفراد، طرد السكان من المنطقة خاصة وأن المستشفيات تشكل أحد أهم أعصاب الحياة.