وزير الإعلام الأردني: قوة الإرهاب تكمن في وسائل التواصل الاجتماعي

عمان(صدى):

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني محمد المومني، منذ قليل، ، أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر نقطة ضعف تتسلل عبرها الجماعات الإرهابية إلى المجتمعات وتنشر بها فكرها المتطرف.

وأوضح “المومني” خلال كلمته باجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المقام الآن بالرياض أن الحروب في هذا الوقت تُخاض عبر وسائل الإعلام والاتصال، لذلك يجب على هذه الوسائل مواجهة الأكاذيب والمزاعم التي تقتات عليها الجماعات الإرهابية.

كما أشار إلى أنه يجب تعزيز الإعلام المهني الباحث عن الحقيقة وتتبع أي مظاهر في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تهدد الأمن الوطني.

وأضاف أن الحرب على الإرهاب عملية مستمرة ومعركة مصيرية تحتاج لتكثيف جدول الدول الإسلامية والتعاون لمواجهة هذا الفكر المتطرف.