انخفاض ملحوظ في أسعار الشقق السكنية والإيجارات بجدة 2017

نايف السالم(صدى):

كشفت تقارير عن انخفاض أسعار بيع الشقق السكنية والفلل في جدة بمعدل 10% العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

وتراجعت إيجارات الشقق السكنية والفلل في جدة بمعدل 9% و4% على التوالي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لتقرير ” جيه إل إل ” .

وانخفضت معدلات الإشغال في قطاع الفنادق بجدة بنسبة 10% لتصل إلى 62% في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس.

يذكر أن الربع الثالث شهد دخول نحو 3 ألاف وحدة سكنية إلى السوق ليصل إجمالي المعروض منها في جدة إلى 812 ألف وحدة تقريبًا.