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انخفاض ملحوظ في أسعار الشقق السكنية والإيجارات بجدة 2017

انخفاض ملحوظ في أسعار الشقق السكنية والإيجارات بجدة 2017
نايف السالم(صدى):

كشفت تقارير عن انخفاض أسعار بيع الشقق السكنية والفلل في جدة بمعدل 10% العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
وتراجعت إيجارات الشقق السكنية والفلل في جدة بمعدل 9% و4% على التوالي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لتقرير ” جيه إل إل ” .
وانخفضت معدلات الإشغال في قطاع الفنادق بجدة بنسبة 10% لتصل إلى 62% في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس.
يذكر أن الربع الثالث شهد دخول نحو 3 ألاف وحدة سكنية إلى السوق ليصل إجمالي المعروض منها في جدة إلى 812 ألف وحدة تقريبًا.


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