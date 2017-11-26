الفوزان: انتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل إثمًا كبيرًا

علي العنزي(صدى):

حذر الدكتور عبد العزيز الفوزان، من انتحال شخصية فتاة أخرى بنشر صورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا ذلك أثمًا وانتهاك لحرمة المؤمنات الغافلات.

وقال ” الفوزان ” ، في تغريدة له على ” تويتر ” : ” لكل من تنتحل صورة فتاة كأنها صورتها: كم من نفوس كُدرت، وبيوت هدمت، وحرمات هتكت بسبب صورة امرأة صُورت وهي لا تدري أو اختُرق جهازها وسُرقت صورها ونشرت في مواقع التواصل وغيرها ” .

وناشد ” الفوزان ” هؤلاء أن يتوقفن عن فعلهن قائلًا: ” اتقي الله يا من تنتهكين حرمة مؤمنة غافلة أو فتاة جاهلة ولا تأمني مكر الله بك! ” .

وأضاف الدكتور الفوزان في تعليقه: ” فإن كانت صورة لفتاة جميلة سرقت صورتها ونشرت دون علمها، كان الإثم أشد؛ حيث اجتمع فيه ظلم هذه العفيفة وهتك سترها وفتنة الناس بجمالها.. وبعضهن تنتحل هذه الصورة الجميلة وتوهم متابعيها أنها لها لتفتنهم بها ” .