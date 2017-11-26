نيمار يرفض خوض جميع المباريات

نواف السالم(صدى):

رفض النجم البرازيلي نيما ردا سلفا مهاجم نادى باريس جيرمان الفرنسي خوض جميع المباريات مع الفريق الباريسي لأنه يستاء من أسلوب لعب الفريق والأمتيازات التي يحصل عليها.

وأخبر مدربه بعدم رغبته في خوض كافة المباريات وأنه يريد أن يحدد بنفسه المباريات التي يريد أن يخوضها أو لا، وأشعلت أزمة جديدة بينه وبين مدرب الفريق أوناى إيمري وفقا لما جاء في صحيفة ” ذا صن الإنجليزية ” .

وأكد مصدر بالنادى الباريسي غضب نيمار من أوناى ايمري وأيضا من ادينسون كافانى وسياسة لعب الفريق الباريسي ،مضيفا أن نيمار معترض ويريد أن يكون صاحب القرار الأول والأخير في ما إذا كان سيشارك في المباراة أولا.