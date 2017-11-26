” العيسي ” : الإرهاب مشكلة أيديولوجية وليست أمنية

حمود العنزي(صدى):

قال الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الشيخ محمد العيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب نتج من أيديولوجية متطرفة لكن الإسلام يرحب بالسلام.

وأشار ” العيسى ” خلال كلمته في الاجتماع الأول للتحالف الإسلامي العسكري، إلى أن إرهابيون من 100 دولة التحقوا بداعش؛ هدفهم نشر التطرف والإرهاب، مضيفًا أنها مشكلة أيديلوجية وليست أمنية فقط.