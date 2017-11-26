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” العيسي ” : الإرهاب مشكلة أيديولوجية وليست أمنية

” العيسي ” : الإرهاب مشكلة أيديولوجية وليست أمنية
حمود العنزي(صدى):

قال الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الشيخ محمد العيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب نتج من أيديولوجية متطرفة لكن الإسلام يرحب بالسلام.

وأشار ” العيسى ” خلال كلمته في الاجتماع الأول للتحالف الإسلامي العسكري، إلى أن إرهابيون من 100 دولة التحقوا بداعش؛ هدفهم نشر التطرف والإرهاب، مضيفًا أنها مشكلة أيديلوجية وليست أمنية فقط.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة

صحيح ياشيخ ولكنها وللأسف ( الصقت بالمسلمين فقط ) بالرغم من وجود ارهابيين من كافة الاديان والملل ومن كل بقاع الارض … ولذا يجب علينا كمسلمين ان ندافع عن ديننا وندفع عنه تهمة الارهاب ونوحي للعالم بأن لديهم ارهاب حقيقي لايقل خطراً عن ماهو موجود لدينا وكمثال حي ارهاب ميانمار ضد الروهنجا وارهاب اليهود ضد الفلسطينيين وارهاب متعصبي افريقيا الوسطى ضد المسلمين وارهاب الصرب والهندوس والبوذيين ضد المسلمين وغيرها

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