مع استمرار أزمتها الاقتصادية.. قطر تسعى لرفع التبادل التجاري مع إيران 5 أضعاف

طلال الضوي(صدى):

أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري، أمس السبت، أن قطر اقترحت رفع حجم التبادل التجاري البيني من أقل من مليار دولار حاليًا، إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح ” شريعتمداري ” ، خلال لقائه أمس بوزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن حجم صادرات إيران لقطر خلال الـ7 أشهر الماضية بلغ نحو 97 مليون دولار، وحجم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في قطاع الخدمات التقنية والهندسية يبلغ أقل من مليار دولار.

كما أكد أن قطر يتوافر بها عدد من الأرضيات الجيدة في الكثير من المجالات يمكن الاستفادة منها لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم، مشيرًا إلى أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يُمكن أن تعزز التعاون المشترك في مجالات مثل الخدمات التقنية والهندسية.

يُذكر أن أنقرة وطهران استغلا أزمة الدوحة مع الدول العربية لتصدير منتجاتهما الغذائية إلى قطر جوًا، وبكلفة أعلى من كلفة الاستيراد من المملكة، التي كانت توفر ما يقارب 90% من السلع الاستهلاكية إلى الدوحة عبر الحدود البرية.