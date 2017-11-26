وزير البيئة يقوم بجولة تفقدية لسوق الخضار بجازان

حسن الجعفري(صدى):

قام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم بجولة تفقدية لسوق الخضار والفاكهة بمدينة جازان، ضمن إطار الجولة التفقدية التي يقوم بهام معالي في المنطقة.

وتابع الفضلي خلال جولته سير العمل بسوق الخضار والفاكهة، وقد تفضل مدير الجمعية التعاونية الزراعية بجازان ، عبدالرحمن عقيل، بتقديم شرح مفصل عن السوق وما يقدمه من خدمات لأبناء المنطقة والمقيمين.

وأعرب معالي الوزير عن سعادته مما لمسه من جهود مخلصة في العمل، مؤكدا على فعل كل ما يخدم الصالح العام ويعود بالنفع على الجميع.