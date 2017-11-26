سمو ولي العهد: سنلاحق الإرهاب حتى يختفي من على وجه الأرض

نايف السالم(صدى):

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع ” يحفظة الله ” ، منذ قليل، كلمة افتتاحية في الاجتماع الأول للتحالف الإسلامي العسكري، مؤكدًا أن أكبر خطر للإرهاب هو تشويه الدين الإٍسلامي.

ووجه ولي العهد، العزاء، في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بسيناء، قائلًا: ” لن نسمح للإرهاب بأن يروِع الآمنين وسنلاحق الإرهاب حتى يختفي عن وجه الأرض ” ، مضيفًا أن التحالف سيرسل إشارة قوية للعمل معا في محاربة الإرهاب.

وكشف الأمير خلال كلمته، أن الإرهاب كان يعمل بنشاط في دولنا خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه سيتم تنسيق الجهود بين 44 دولة من التحالف الإسلامي العسكري، ستنسق 44 دولة في محاربة الإرهاب، متمنيًا نتائج ومخرجات ناجحة من الاجتماع.