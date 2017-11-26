بالصور .. مشروع نبراس يطلق ندوة علمية عن أضرار المخدرات

طلال الغامدي(صدى):

أقام مشروع ” نبراس ” اليوم الأحد، ندوة علمية تثقيفية عن أضرار المخدرات، بالتعاون مع مكافحة المخدرات وشركة سابك؛ بحضور منسوبي سابك بمقرها بالجبيل.

وقال الحساب الرسمي للأمانة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” بالتعاون مع مكافحة المخدرات بـ الجبيل وشركة سابك .مشروع نبراس يقدم صباح اليوم بمقر سابك بالجبيل ندوة علمية تثقيفية “.

وأضاف الحساب، ” بحضور 110 متدربا ومتدربة من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بمنطقة مكة المكرمة، تم انطلاق أول أيام دورة مهارات الوقاية الأساسية من تعاطي المخدرات “.

يذكر أن الدورة بدأت من اليوم الأحد وتستمر حتى ثلاثة أيام.