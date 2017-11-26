بالفيديو.. رد فعل صادم لفتى في مشاجرة عنيفة بين شباب وفتيات
أثار شاب ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو يرصد رد فعله الغير متوقع = لحظة وقوع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب والفتيات.
أظهر مقطع الفيديو المتداول مشاجرة عنيفة بين الفتيات والشباب حيث انهالوا على بعضهم بالضرب المبرح واللكمات والصفعات، ولكن راح شاب يتناول الطعام ويشاهد العراك بهدوء تام.
Dinner and a show 🍔
Posted by Funny Videos on Thursday, November 23, 2017
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6083 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب هذا المطلوب بمثل هالمواقف البايخة جعلهم يذبحون بعض فخار يكسر بعضه