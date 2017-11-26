قانون روسي يقيِد حرية وسائل الإعلام الأجنبية

موسكو(صدى):

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًأ يسمح للحكومة بتسجيل أي وسيلة إعلام أجنبية تعمل في أراضيها على أنها وكيل لجهة أجنبية، ردًا على طلب السلطات الأمريكية من تلفزيون روسيا اليوم التسجيل بصفته وكيل أجنبي في الولايات المتحدة.

وتوقَع خبراء، أن تتأثر إذاعتا صوت أمريكا وأوروبا الحرة المدعومتان من الولايات المتحدة بهذا القانون، وكذلك وسائل الإعلام المسجلة في روسيا التي تحصل على تمويل من الخارج حيث يمكن أن يطلب منها الوفاء بمتطلبات إضافية ستعلق أنشطتها إذا لم تف بها.

وتُتهم قناة روسيا اليوم بالمشاركة في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.