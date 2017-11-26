الإفراج عن نساء أجبروا على العمل في الدعارة

مكسيكو(صدى):

تمكنت عمليتين للقوى الأمنية من تحرير 30 أمراة من كولومبيا وفنزويلا قد وقعوا من قبل ضحية لإحدى شبكات الدعارة وفقا لما صرحت به الشرطة المكسيكية.

ونفذت القوات الأمنية عملية أيضا في تولوكا، أخلت فيها سبيل 24 أمرأة ، 14 منهم من كولومبيا و10 من فنزويلا .

وأفادت السلطات المحلية أنهم قد أنتقلو إلي المكسيك وصودرت أوراقهم ،وهددوا إن لم يعلموا بالدعارة سينتقموا من أهلهم .

وأفرجت الشرطة أيضا عن 6 نساء أخريات من الدعارة في حملة شنتها بمدينة كوير نافاكا.