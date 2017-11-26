إغلاق وتغريم 50 منشأة مخالفة بعدة مناطق

علي القحطاني(صدى):

أصدر الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،قرار بإغلاق 25 منشأة وتغريم 25 منشأة أخرى، مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وشمل القرار العديد من المنشأت، منها :” منشأة بمنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمدينة المنورة، ومنطقة جازان.

وتم إصدار المخالفات نظراً لقيام تلك المنشآت بمخالفة المعايير البيئية الواجب توافرها فيها وفقاً للاشتراطات نظام العام للبيئة

وأوضح أحمد الأنصاري نائب الرئيس لشؤون البيئة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأكبر في المنشآت المخالفة حيث طالت العقوبات 24 منشأة في نفس المنطقة، 14 منها عوقبت بالغرامات المالية وأمر الإغلاق، في حين سجلت منطقة المدينة المنورة 15 منشأة مخالفة منها 7 منشآت غرمت وأغلقت.

وشملت منطقة جازان 7 منشآت مخالفة، وعدد منشأتين في المنطقة الشمالية، في حين سجلت منطقة الرياض منشأة واحدة مخالفة والمنطقة الجنوبية منشأة أيضاً.