شروط التقديم على برامج البكالويوس الصباحي والمسائي للبنين بالكلية التقنية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الكلية التقنية، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم على برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين فقط، على أن ينتهي البرنامج في 12 ربيع الأول، لافته إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على برامج الدبلوم وفق ما هو متاح في فروع كليات التقنية.

وأشارت الكلية إلى أن أعمال القبول ستبدأ من يوم 29 ربيع أول وتنتهي 7 ربيع أول 1439، وسيتم البدء في مراسلة المرشحين من يوم 15-3-1439، ومراسلة المقبولين خلال الفترة ما بين 25 وحتى 26 ربيع أول.

وإليكم شروط القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس الصباحي والمسائي:

1- يجب على المتقدم أن لا يكون مقبولاً في برنامج آخر يتعارض مع برنامج البكالوريوس.

2- ألا يكون المتقدم متخرجاً من برنامج البكالوريوس أو مستمراً في دراسة أحد البرامج.

3- يتحصل المتقدم على دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، أو درجة جامعة متوسطة.

4- الحصول على تخصص دبلوم الكلية التقنية، أو دبلوم كلية خدمة المجتمع،

5- دبلوم التخصصات الصحية أو شهادة دبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارية.

6- الحصول على تخصص دبلوم معاهد التدريب الأهلي، أو تخصص دبلوم تقني من خارج المملكة.

7- الحصول على شهادة دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن تقديم نظام رايات الكلية التقنية كأحد الحلول الإلكترونية للمتدربين للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتعرف على الجدول والمقررات ومواعيد الاختبارات والشُعَب والدرجات وغيرها، عبر رابط التسجيل هنا