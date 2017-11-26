الداخلية تكرم مقيم فلبيني لانقاذه سعودي من الغرق

نايف السالم(صدى):

كرمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المواطن الفلبيني المقيم في المملكة، سار يفادا داوود؛ على دوره البطولي أثناء الأمطار التي اجتاحت جدة الأسبوع الماضي.

وسلم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مكافأة مالية إلى الفلبيني في مكتبه؛ تقديرًا له، ووجه لبمقيم الشكى إلى وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني.

وكان نشطاء تداولوا صورًا للفلبيني وهو يهرع من أجل انقاذ مواطن سعودي من الغرق أثناء قيادته السيارة أثناء الأمطار.