بالصور.. لجنة ميدانية لمتابعة عقبة الهدا بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

كلف سعد بن مقبل الميموني محافظ الطائف الجهات الحكومية بتشكيل لجنة مكونة من عدة إدارات، للوقوف على الوضع وبحث آليات حل الأزمة عقب إغلاق عقبة الهدا، وبعد انهيار الصخور وسط الطريق.

وتتشكل اللجنة من ” إدارة الطرق، مرور الطائف، الدفاع المدني، المحافظة، أمانة الطائف، هيئة السياحة، هيئة المساحة الجيولوجية ” .

وجاءت هذه الإجراءات نظرا للأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية، وعلى إثرها تم إغلاق عقبة الهدا لعدة ساعات وذلك بعد انهيار الصخور وسط الطريق.

