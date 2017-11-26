فتاة مصرية تتنبأ بحادث مسجد الروضة.. وتُحذر: السد العالي مستهدف

القاهرة(صدى):

تنبأت فتاة مصرية بوقوع تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء يوم الجمعة الماضي، قبل حدوثه بـ5 أيام.

وقالت الفتاة وتدعى ” هدير أحمد مصطفى ” على حسابها الرسمي على ” الفيس بوك ” إنه سيتم تفجير مسجد الروضة في سيناء سيناء يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017.

كما نشرت الفتاة منشورًا آخر تُحذر فيه من عملية تستهدف السد العالي، قائله إن هناك شخصًا يظهر لها ويخبرها بما سيحدث.

أكدت مصادر أن المنشور تم تعديله من قبل الفتاة أمس السبت في الرابعة و54 دقيقة عصرًا، مشيره إلى أن المنشور الأصلي الذي كان بتاريخ 19 نوفمبر كان كالتالي ” جميع امتحانات كلية هندسة جامعة الإسكندرية موجودة.. كلموني على الخاص اللي عاوز الامتحانات.