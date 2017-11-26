” لا تلمسني ” دعوة ضد التحرش الجنسي بالأطفال

نايف السالم(صدى):

أقام القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة، برنامج ” لا تلمسني ” للتوعية ضد التحرش الجنسي بالأطفال.

وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أقام القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة برنامج لا تلمسني للتوعية ضد التحرش الجنسي بالأطفال ” .

وجاء البرنامج ضمن احتفاليات اليوم العالمي للطفل، وبالتعاون مع روضة النسمات الطيبة.