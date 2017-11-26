” لا تلمسني ” دعوة ضد التحرش الجنسي بالأطفال
أقام القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة، برنامج ” لا تلمسني ” للتوعية ضد التحرش الجنسي بالأطفال.
وقالت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أقام القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة برنامج لا تلمسني للتوعية ضد التحرش الجنسي بالأطفال ” .
وجاء البرنامج ضمن احتفاليات اليوم العالمي للطفل، وبالتعاون مع روضة النسمات الطيبة.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6083 ] نشر منذ 42 دقيقة
المتحرشين عارفين ان القانون. مخفف عليهم عشان كذا انتشر شرهم على الكل المفروض تعزير كل متحرش حتى يكون عظة وعبرة لغيره بانتظار قانون التحرش اللي اصدر ابو فهد بإنشائه وان شاء الله يكون رادع