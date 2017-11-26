ترامب: ” سي إن إن ” تنشر أخبار كاذبة

واشنطن(صدى):

تقدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتوجيه أتهام إلي قناة سي إن إن الإخبارية لإسائتها للشعب الأميركى بالخارج ونشرها أخبار كاذبة .

وأشاد على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بمصداقية فوكس نيوز وأهميتها بالنسبة للأمريكيين مضيفا أن سي ان ان تتسبب في عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعالم الخارجي عن حقيقة وأخبار الولايات المتحدة نتيجة الأخبار الكاذبة التي تنشرها.

وقد نشرت سى أن أن ردا على ما قاله ترامب على حسابها الرسمي تويتر ” مهمتنا هي نقل الأخبار وليس تمثيل أمريكا في العالم، وتمثيل الولايات المتحدة يندرج ضمن الوظائف الملقاة على عاتقك ” .

كذلك وقد رد أيضا على تغريدة ترامب جون كيري المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ” اعذرني سيدي الرئيس فأنت مخطئ، سي أن أن لديها شبكة من المراسلين الذين يغامرون بحياتهم من أجل متابعة الأحداث في أماكن خطرة حول العالم.