” الدومينيكان ” ترفض تدخلات إيران في اليمن

سانتو دومينغو(صدى):

أعرب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، رفائيل ميلو، عن رفضه للتدخلات الإيرانية في اليمن، ووقوف بلاده بجانب الحكومة الشرعية ومساعيها لوقف الحرب في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاءه مع سفيرا ليمن بـ كوبا محمد صالح، لبحث سبل التعاون المشترك والعلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة الأوضاع السياسية في بلاده وجهود الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي في تحقيق السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها والتي يدعمها المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد سفير اليمن أنن الحكومة الشرعية مستمرة بالعمل لبسط سيطرتها على الأرض وانهاء الانقلاب بالتعاون مع دول التحالف العربي وكل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.