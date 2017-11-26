” العمل ” تعلن موعد تطبيق قرار توطين نشاط الذهب

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، أن تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات سيبدأ يوم الأحد المقبل، في إطار حرص الوزارة من تمكين المواطنين من فرص العمل.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير “، ” الأحد المقبل .. تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات في المملكة لتمكين المواطنين من فرص العمل ” .

وأضافت في تغريدة أخرى: ” مطلع الشهر المقبل، هو آخر موعد أمام المنشآت الكبيرة والعملاقة للحصول على شهادة مواءمة لتطوير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة ” .