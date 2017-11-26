” العمل ” تلزم منشأة بتوفير سكن ملائم لعاملها

سالم المطيري(صدى):

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، إحدى منشآت المقاولات بالمنطقة، بتوفير مسكن ملائم يحفظ من البرد ويراعي جوانب الصحة والسلامة المهنية، لعاملها الذي يحرس أحد مشاريعها.

وقال تركي المانع مدير عام الفرع: ” إن مفتشي الوزارة في المنطقة باشروا الحالة، والتقوا بالوافد، كما قاموا باستدعاء ممثل المنشأة، ومناقشته في تلك المخالفة، وتوقيعه على تعهد بالالتزام بتوفير سكن مناسب يستوفي إجراءات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، كما أنهم أكملوا الإجراءات النظامية بحق مخالفة المنشأة ” .

ودعا ” المانع ” الجميع بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تقع في سوق العمل، وذلك من خلال هاتف خدمة العملاء على الرقم 19911، أو من خلال تطبيق ” معا للرصد ” على الهواتف الذكية.