فلكية جدة : ” نجوم الجوزاء ” تتلألأ في سماء المملكة لعدة شهور

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: أنه تُعتبرنجوم ” الجوزاء ” من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة،وهى تعرف سابقاً بأسم مجموعة نجوم الجبار أو الصياد وتُشرق قبل ساعات من منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وسوف تُرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف: كما سيظهر للعين المجردة فإن نجوم الجوزاء ستكون مستلقية على جانبها، وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي، ويُعتبر أكثر جزء ملاحظاً في هذه المجموعة النجمية المسمى ” الحزام ” ، وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير، ويمكن ملاحظة ألمع نجمين في هذه المجموعة النجمية ” منكب الجوزاء ” و “رجل الجبار “.

وقال: يرجع السبب في تغير موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم إلى دوران الأرض حول الشمس، فمع تقدّم الأرض في مدارها، فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير.