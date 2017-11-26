محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفه ضد تشيلسي لهذه الأسباب

نواف السالم(صدى):

رفض اللاعب المصري محمد صلاح الاحتفال، بعدما سجل الهدف الوحيد في مباراة نادي ليفربول الإنجليزي ضد تشيلسي في الدقيقة 65، حدادًا على أرواح الشهداء المصريين بالعريش وفقًا .

وأكدت مواقع رياضية أن صلاح رفض الاحتفال لسببين، ” الأول احتراما لمشاعر المصريين وحالة الحداد التي عمت في مصر بعد مقتل 305 أشخاص بهجوم دامٍ استهدف مسجد الروضة في سيناء يوم الجمعة، والثاني لأنه أحرز في مرمى فريقه السابق تشيلسي “.

وعلق أسطورة كرة القدم الإنجليزية، جاري لينكر، على تصرف صلاح قائلاً في تغريدة على تويتر: ” لست من محبي عدم احتفال اللاعبين بالتسجيل ضد أنديتهم السابقة، لكن أعتقد أن محمد صلاح لم يحتفل أمام تشيلسي لإظهار احترامه للمصريين الذين فقدوا حياتهم “.

يذكر أنه استقبل المصريون هذه الفعلة بكثير من الترحيب، معتبرينها شهامة من لاعبهم المصري، نتيجة الحزن الذي حل بمصر يوم الجمعة.