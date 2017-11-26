بالصور.. عراك بين أسدين وزرافة
كشفت مجموعة من الصور المعركة الشرسة التي وقعت بين أسدين وزرافة في هجوم من الأسدين ،أودى بحياة الزرافة .
كان ذلك بعد ما تمكن الأسدين من الأخيرة في أصرار على النيل منها .
وأوضحت نتيجة المعركة على قوة الأسدين الشابين ،رغم ضخامة الزرافة إلا أنه أستطاع أحدهما أن يقفز على رقبتها و يطيح بها أرضا وفى الأخير تمكنوا من فريستهم .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحماك ربي
صور معبرة ومؤثرة
جداً جداً
البقاء للأقوى
حتى بين البشر
القوي هو الذي يعيش
القرش الكبير
يأكل ويفترس السمك الصغير
ولا مجال للعيش في الحياة
للضعفاء