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بالصور.. عراك بين أسدين وزرافة

بالصور.. عراك بين أسدين وزرافة
متابعات(صدى):

كشفت مجموعة من الصور المعركة الشرسة التي وقعت بين أسدين وزرافة في هجوم من الأسدين ،أودى بحياة الزرافة .

كان ذلك بعد ما تمكن الأسدين من الأخيرة في أصرار على النيل منها .

وأوضحت نتيجة المعركة على قوة الأسدين الشابين ،رغم ضخامة الزرافة إلا أنه أستطاع أحدهما أن يقفز على رقبتها و يطيح بها أرضا وفى الأخير تمكنوا من فريستهم .

 

 

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحماك ربي
صور معبرة ومؤثرة
جداً جداً
البقاء للأقوى
حتى بين البشر
القوي هو الذي يعيش
القرش الكبير
يأكل ويفترس السمك الصغير
ولا مجال للعيش في الحياة
للضعفاء

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