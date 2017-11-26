” تعليم مكة ” تقاضي مغردًا أساء لمسؤولين في الإدارة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة التعليم بمنطقة مكة ممثلة في الإدارة القانونية، قاضت أحد الحسابات بمواقع التواصل مبينه ” إنه أساء لبعض المسؤولين في الإدارة التعليمية ذاتها ” .

وأوضحت المصادر: إن الشكوى التي رفعتها الإدارة ضد أحد المغردين لثلاث جهات لم تسمِها مطالبةً فيها بإلقاء القبض على المغرد الذي يتخفى وراء اسم مستعار، وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه كونه أساء لعددٍ من مسؤوليها على مواقع التواصل الاجتماعي وقام بالتشهير بهم، دون أدنى مسؤولية.