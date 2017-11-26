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أوبو تطلق إصدارها الجديد OPPO F5 YOUTH

أوبو تطلق إصدارها الجديد OPPO F5 YOUTH
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة أوبو OPPO الصينية عن إطلاقها إصداراً جديداً من هاتفها الذكي متوسط المواصفات ” F5 باس ” ، ” OPPO F5 YOUTH ” الذي يمتاز بشاشته الطويلة وكاميرا أمامية عالية الدقة.

ويقدم ” OPPO F5 YOUTH ” شاشة بقياس 6 بوصات وبدقة 2160×1080 بكسل ومع نسبة بعدية 18:9، ويضم الهاتف معالجاً ثماني النوى من نوع “MEDIATEK HELIO P23”
مع معالج رسوميات من نوع “ “MALI G71 MP2، كما يضم بطارية بسعة 3,200 ميلي أمبير/ساعة.

بالإضافة أن سمكه 7.5 ميليمترات ويزن 152 غراماً، ذاكرة وصول عشوائي “ رام ” بحجم 3 غيغابايت، و 32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 246 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “” MICROSD.

ويمتاز الجهاز بكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة F/2.0، وبالنسبة للكاميرا الخلفية فهي بدقة 13 ميغابكسل مع فلاش LED وفتحة عدسة F/2.2. وهو يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

يذكر أن الهاتف يدعم أيضًا ميزة التعرف على الوجه، ويعرض باللونين الأسود والذهبي بسعر يعادل 275 دولاراً أميركياً.


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