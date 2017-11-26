حمود العنزي(صدى):

دشنت البنوك بمدينة الرياض حملة التوعية التاسعة تحت شعار ” مو علينا ” , لتعزيز الوعي العام تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي , وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة.

وأعلن طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك , عن رصد 458 ألف حساب وهمي على ” تويتر ” متورط في عمليات التحايل المالي والمصرفي وذلك في الفترة من 2009 إلى 2017.

وأشار حافظ أن المملكة من أقل الدول تسجيلا لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم رغم انتشار بعض الحالات المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل عبر حسابات وهمية بموقع ” تويتر “.

وأضاف أن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5% من عوائدها السنوية , بواقع 6.3 مليار دولار سنويا.