نزاهة تطلق مشروعًا لضبط حالات ” الإثراء غير المشروع “
أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “ نزاهة ” ، إلى المقام السامي مشروع “ النظام الجزائي للإثراء غير المشروع ” ، والذي يهدف لحماية المال العام، وضمان نزاهة الوظيفة، ومنع التربح من خلالها.
وأكد عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي لـ ” نزاهة “: أن مشروع النظام يتضمن 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتحدد العقوبات المترتبة على الجرائم المنضوية تحت هذا النظام، إضافة للمكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين.
وأوضح أن :” أن مشروع النظام يتضمن أحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة”
يذكر أنه أنه تم عند إعداد مشروع النظام مراعاة كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، كما تم الاطلاع على تجارب وأنظمة العديد من الدول في هذا المجال.
القرشي[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 2 ساعتين
بإختصار نظام (( من أين لك هذا ))
اتمنى تطبيقه في اسرع وقت ولو كنت اتمنى مثل هاذي الإجراءات تتم في سرية تامة حتى لا يأخذ
الفاسدين حذرهم ومن ثم يبيعون ممتلكاتهم ويهربون بتلك الأموال إلى خارج الوطن .
حتى الموظفين الذين تم تقاعدهم من وظائفهم يتم الإستفسار عن مصادر اموالهم إذا كانوا في وضع
مالي يفوق دخل وظيفتهم بمراحل كبيرة جدآ .
وفق الله جميع القائمين على محاربة الفساد وملاحقة المفسدين وتنظيف الوطن من عفنهم الذي
كاد ان يعصف بالوطن ومقدراته .
فري كلير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاكم الموت يامن استغللتم او مازلتم تستغلون سلطتكم الوظيفية و تعملون في الوظائف ((الخدمية)) التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس سواء الحكومية او شبه الحكومية او القطاع الخاص …. واللي على راسه بطحا يتلمسها … والحمد لله على نعمة الاخلاص والقضاء على الفساد … وعلى فكرة ((( وهذا المهم ))) وهو ان مثل ذا القضايا لاتسقط بالاستقالة بل يمكن ملاحقة صاحبها قضائياً حتى بعد استقالته