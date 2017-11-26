نزاهة تطلق مشروعًا لضبط حالات ” الإثراء غير المشروع “

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “ نزاهة ” ، إلى المقام السامي مشروع “ النظام الجزائي للإثراء غير المشروع ” ، والذي يهدف لحماية المال العام، وضمان نزاهة الوظيفة، ومنع التربح من خلالها.

وأكد عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي لـ ” نزاهة “: أن مشروع النظام يتضمن 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتحدد العقوبات المترتبة على الجرائم المنضوية تحت هذا النظام، إضافة للمكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين.

وأوضح أن :” أن مشروع النظام يتضمن أحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة”

يذكر أنه أنه تم عند إعداد مشروع النظام مراعاة كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، كما تم الاطلاع على تجارب وأنظمة العديد من الدول في هذا المجال.