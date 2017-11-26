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” مانشستر سيتي ” في ضيافه ” هيديرسفيلد ” اليوم بالدوري الانجليزي

” مانشستر سيتي ” في ضيافه ” هيديرسفيلد ” اليوم بالدوري الانجليزي
ماجد محمد(صدى):

يستضيف فريق ” هيديرسفيلد تاون ” اليوم الأحد، نظيره ” مانشستر سيتي ” ، في المباراة المقررة بينهما ضمن الجولة الـ 13 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريمرليج “.

ويتصدر ” مانشستر سيتي ” جدول الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ” هيديرسفيلد تاون ” في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، يلاقي ” آرسنال ” ، صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة، نظيره ” بيرنلي ” صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة أيضاً.
بينما يلعب ” ساوثهامتون ” مع نظيره ” إيفرتون”.

 


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