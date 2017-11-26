بالصور.. مديرية الرياض تساهم في حملة ” وطن بلا مخالف ” بهذه الطريقة

سعيد العجل(صدى):

صرح مدير السجن بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، بأن المديرية تساهم في استقبال المخالفين من الجهات المختصة وتأمين المواقع المناسبة والتجهيزات الأمنية والإعاشة ونقلهم إلى المطارات والمنافذ البرية.

وأوضح في بيان له، السبب وراء نجاح حملة ” وطن بلا مخالف ” وفق ما خطط لها، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية ساهم كثيرًا في هذا النجاح، متوجهًا بالشكر لوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وصاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض.

وأكد العميد شاهر العجمي مدير توقيف الوافدين بمنطقة الرياض، أن عدد المضبوطين من بداية الحملة لا تقل عن من تم إيقافهم وهم ٤٢٣٦ لترحيلهم وتم ترحيل ما يقارب ١٦٦٣.

