مراهق يقتل طفل بـ 68 طعنة ويتفاخر على الانترنت

برلين(صدى):

ذبح المراهق مارسيل هيس صاحب الـ19 عامًا، طفل يبلغ 9 أعوام بطعنه 68 مرة في مدينة هيرن شمال غرب ألمانيا.

وكان الطفل ابن جار المتهم، حيث قاده لشقته وقتله ونشر صور الجريمة على الانترنت، معلقًا “هذه الجريمة مجرد حادثة لسلسلة من الجرائم الأخرى”.

وأعقب هذه الحادثة تصرفات للمتهم “هيس” تدل على أنه غريب الأطوار، حيث بعدما ارتكب جريمته ذهب لمنزل صديقه كريستوفر دبليو ولعبا معًا على الكمبيوتر وتناولا البيتزا مع بعضهما، وعندما شاهد صديقه صورته عبر التلفاز بأنه مطلوب القبض عليه قام بقتله، ثم سلم نفسه للشرطة بعد مرور يومين.