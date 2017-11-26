انتهاكات ضد الأطفال بالصين.. والشرطة تحقق

بكين(صدى):

أوضحت مؤسسة ” أر. واي. بي ” للتعليم قبل المدرسي، أن مؤسسة تعليمية صينية قامت بفصل معلمة بإحدى دور رياض الأطفال، للاشتباه بها في مزاعم انتهاكات ضد الأطفال بالعاصمة بيكين.

و نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تقريرًا يفيد بأن الشرطة تحقق في مزاعم بتعرض أطفال ” للتحرش الجنسي والوخز بالإبر وإعطائهم حبوبًا غير معروفة “.

وقالت وسائل إعلام، أن أولياء أمور قالوا إن أطفالهم وبعضهم في سن الثالثة أبلغوهم روايات مقلقة عن ذكر بالغ عار يجري “فحوص طبية” على تلاميذ عراة.