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  3. فيديو جديد لحليمة بولند تستعرض أنوثتها.. ونشطاء: ” كبرتي “

فيديو جديد لحليمة بولند تستعرض أنوثتها.. ونشطاء: ” كبرتي “

فيديو جديد لحليمة بولند تستعرض أنوثتها.. ونشطاء: ” كبرتي “
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية حليمة بولند، وهي تؤدي حركات غنائية به بطريقة أستعراض لجمالها وأنوثتها .

وأثار الفيديو سخرية عدد من المتابعين الذين انتقدوا تصرفاتها فيما علق أحدهم ” شكلها سكرانه ” ، وقال آخر ” أنتٍ كبرتي شو ذنب بناتك بها الفعلات ” .

. #حليمة_بولند 🌸 . .

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلومة لك شو كبر البومة
بس اكيد انك مختومة بس الصراحة انتي نعومة لو انك عند الناس مو مهظومة يا حليوه يا مظلومة

[ عدد التعليقات: 15490 ] نشر منذ 2 دقيقتين

😐
العقل زينة بني آدم 😊

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 دقيقتين

زمن الجواري والقيان

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