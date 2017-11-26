فيديو جديد لحليمة بولند تستعرض أنوثتها.. ونشطاء: ” كبرتي “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية حليمة بولند، وهي تؤدي حركات غنائية به بطريقة أستعراض لجمالها وأنوثتها .
وأثار الفيديو سخرية عدد من المتابعين الذين انتقدوا تصرفاتها فيما علق أحدهم ” شكلها سكرانه ” ، وقال آخر ” أنتٍ كبرتي شو ذنب بناتك بها الفعلات ” .
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلومة لك شو كبر البومة
بس اكيد انك مختومة بس الصراحة انتي نعومة لو انك عند الناس مو مهظومة يا حليوه يا مظلومة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6194 ] نشر منذ 1 ساعة
كبرتي لكن كل ماله عقلك يصغر😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15490 ] نشر منذ 2 دقيقتين
😐
العقل زينة بني آدم 😊
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 دقيقتين
زمن الجواري والقيان