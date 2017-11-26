فيديو جديد لحليمة بولند تستعرض أنوثتها.. ونشطاء: ” كبرتي “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية حليمة بولند، وهي تؤدي حركات غنائية به بطريقة أستعراض لجمالها وأنوثتها .

وأثار الفيديو سخرية عدد من المتابعين الذين انتقدوا تصرفاتها فيما علق أحدهم ” شكلها سكرانه ” ، وقال آخر ” أنتٍ كبرتي شو ذنب بناتك بها الفعلات ” .