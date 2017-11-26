” سييرا ” يعلن بديل ” عدنان فلاتة ” في لقاء الاتفاق

نواف السالم(صدى):

قرر المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضم اللاعب محمد قاسم إلى قائمة الاتحاد المشاركة أمام الاتفاق، بديلاً للاعب عدنان فلاته الموقوف؛ لتراكم البطاقات الصفراء خلال المواجهات الماضية.

ومن المنتظر، أن يحل الاتحاد ضيفاً على نظيره الاتفاق يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة 12 من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

و يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق قي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.