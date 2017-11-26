بالفيديو.. فيل يدهس حارس أمن حتى الموت

نيودلهي(صدى):

تعرض حارس أمن في أحد البنوك يدعى ” صادق رحمن ” لهجوم من فيل ضخم ، أودى بحياته على طريق في منطقة جالبايجوري في ولاية البنغال الغربية في الهند.

وكان صادق في طريقه إلى العمل في أحد البنوك عندما ترك سيارته في محاولة لالتقاط صورة مع فيل ضخم تسبب في تعطل حركة المرور عندما خرج إلى الطريق السريع بالقرب من منتزه غورومارا الوطني ، لكنه فوجئ بهجوم الفيل عندما اقترب منه وبدأ بدهسه حتى الموت أمام المارة.

وتظهر لقطات بمقطع فيديو متداول الفيل يركل جثة حارس الأمن على الطريق، وبعد نحو 15 دقيقة، اتجه الفيل إلى الغابة، لكن الضحية توفي بالفعل في مكان الحادث.