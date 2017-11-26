التحقيق مع محامِ مصري لتحريضه على الاغتصاب علنياً

القاهرة(صدى):

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، المحامِ المصري نبيه الوحش، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء الأزبكية، لاتهامه بالتحريض على اغتصاب الفتيات على شاشات التليفزيون.

ووجه المستشار شادي البرقوقي، رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، للمتهم جرائم بأنه حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، بأن حرض من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن.

وقال ” الوحش ” في وقت سابق، خلال لقاء تليفزيوني عبر فضائية ” العاصمة “:” البنت اللى لابسه بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومى والتحرش بها واجب وطنى ” ، وعرفت هذه الواقعة إعلاميًا بواقعة ” اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة “.