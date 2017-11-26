بالفيديو.. الشرطة تضبط مخبأ سرى لمخالفين نظام الإقامة

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر محاولة اختباء المخالفين لنظام الإقامة والعمل بمنطقة أبها في مخبأ تحت الأرض.

وأظهر المقطع، يقظة رجال الأمن وقيامهم باكتشاف المخبًا والقبض على المخالفين، وذلك في إطار الجولات الميدانية لحملة ” وطن بلا مخالف “.